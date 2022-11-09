«Россияне такие диковатые именно из-за того, что у них относительно недавно закончился каменный век. Они не прошли эволюцию. Они прыгнули из каменного века прямо в «развитой социализм», - сказал эксклюзивно для проекта «НЕ ИСТФАК» историк Александр Палий. Он добавил, что последствия существования такого проблемного соседа Украина наблюдает сейчас.

На вопрос о территориальных границах Московии Палий ответил: «Если забрать оттуда украденное, то абсолютно ничего не остается. Тверь – уже не Московщина. Псков – уже не Московщина. Новгород уничтожен московитами в ХVI веке – это не Московщина». Историк объяснил: основная часть – это территория Залесья, где возник московитский этнос. Так называемое Владимиро-Суздальское княжество. Это княжество племени меря, возглавляемое самой молодой веткой киевских князей, начиная с Юрия Долгорукого и дальше», - сказал Палий.

И подытожил: «Остается Залесье. Такое пятнышко, где, согласно Геродоту, отцу истории, согласно Плинию, жили людоеды - племя, которое так и называлось. И эти очень уважаемые римский и греческий историки говорили о том, что в этом Залесье жило это племя».

Напомним, «НЕ ИСТФАК» – проект на Еспресо, в котором журналистка Ульяна Панасюк и учитель истории Владислав Штегельский популяризируют историю Украины и создают адекватную картину нашего прошлого. И все это – в диалоге со зрителями! Проект популяризирует историю Украины, ведь она является основой украинской идентичности и залогом единства страны.