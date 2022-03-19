Россияне не пропустили на Херсонщину 14 фур с гуммпомощью

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в Telegram.



Он заявил, что из города Апостолово Днепропетровской области выехали 14 фур с продуктами питания и медикаментами.



"Там было самое необходимое - средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание и т.д. Также грузовики везли в область немало медикаментов, в частности, инсулина, в котором сейчас остро нуждаются многие жители Херсонщины", - написал Лагута.



Он добавил, что это должны были распределиться между жителями области, которые в этом нуждаются больше всего.



"Оккупанты не дали доехать грузовикам до места назначения. Фуры с гуманитарной помощью развернули на полпути и они отправились на Днепропетровщину", - подытожил глава ОВА.

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