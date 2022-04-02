Россияне не пропускают эвакуационную колонну из Мелитополя, более 400 авто стоят в Васильевке, - мэр Мелитополя

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.



Он отметил, что на оккупированных территориях жить настолько опасно, что 1 апреля украинцы были готовы выезжать в кузовах грузовиков.



"За вчера из Мелитополя эвакуировались более 2000 жителей. Но вчера российские кафиры на блокпоста в Васильевке пропустили исключительно автобусы, а частные автомобили не пропустили. И более 400 легковых машин вчера стояли на блокпоста в Васильевке и вынуждены были ночевать на территории завода" подчеркнул Иван Федоров.



До сих пор 2 тыс. украинцев не пропускают через блокпост.



"Это две тысячи наших граждан Украины, которых российские кафиры держат в заложниках, а еще хуже - очевидно, как живой щит на Васильевском блокпоста", - отметил мэр Мелитополя.



По его словам, два часа назад кафиры взяли у украинцев фамилии, имена, номера машин для какой-то проверки и только потом будут решать, пропускать ли их на подконтрольную украинским властям территорию.

Напомним, в оккупированный Мелитополь российские захватчики пытаются провести линию интернета из Крыма.

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