Россияне не пропускают эвакуационную колонну из Мелитополя, более 400 авто стоят в Васильевке, - мэр Мелитополя
Оккупанты блокируют движение автомобилей из Мелитополя, которые 1 апреля эвакуировались в Запорожье, и не пропускают сквозь блокпост 2 тыс. украинцев
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Он отметил, что на оккупированных территориях жить настолько опасно, что 1 апреля украинцы были готовы выезжать в кузовах грузовиков.
"За вчера из Мелитополя эвакуировались более 2000 жителей. Но вчера российские кафиры на блокпоста в Васильевке пропустили исключительно автобусы, а частные автомобили не пропустили. И более 400 легковых машин вчера стояли на блокпоста в Васильевке и вынуждены были ночевать на территории завода" подчеркнул Иван Федоров.
До сих пор 2 тыс. украинцев не пропускают через блокпост.
"Это две тысячи наших граждан Украины, которых российские кафиры держат в заложниках, а еще хуже - очевидно, как живой щит на Васильевском блокпоста", - отметил мэр Мелитополя.
По его словам, два часа назад кафиры взяли у украинцев фамилии, имена, номера машин для какой-то проверки и только потом будут решать, пропускать ли их на подконтрольную украинским властям территорию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное