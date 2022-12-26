Россияне не прекращают обстреливать Купянское направление: поврежден дом, было возгорание
25 декабря рашисты не прекращали обстрелы Купянского направления Харьковской области. Известно, что российский снаряд повредил дом, было возгорание
Об этом пишет в телеграме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"За прошедшие сутки минометным и артиллерийским обстрелам врага подверглись районам населенных пунктов Стрилеча, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлынск и Каменка", - пишет глава области.
Российская армия продолжает интенсивные обстрелы Купянского направления. В частности, рашисты били около населенных пунктов Двуричная, Кисловка, Котляровка и Берестово.
В Купянском районе в пгт Двуричная из-за обстрелов российских захватчиков поврежден дом, произошло возгорание на территории хозяйственных построек.
Сообщается, что никто не пострадал.
Областной центр экстренной медпомощи информирует, что в Волчанске госпитализировали 72-летнюю женщину, которая накануне получила осколочное ранение.
25 декабря в Харьковской области пиротехники обезвредили 49 взрывоопасных предметов.
- Напомним, 23 декабря оккупанты попали в частное домовладение на Харьковщине, от минометных ударов по Купянскому району погиб мужчина.
- Россияне утром 24 декабря нанесли минометные удары по Купянскому району.
- В течение суток 24 декабря военные РФ били по Харьковщине из разных видов артиллерии, минометов и танков. От артиллерийских обстрелов жилфонда погиб мужчина 72 лет.
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