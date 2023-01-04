Россияне, не покинувшие РФ и не протестующие против войны, являются сторонниками Путина, - Чалый
Дипломат Валерий Чалый считает, что все российское население, не покинувшее территорию Российской Федерации и не протестующее, полностью поддерживает политику Путина
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо"
"Все люди, которые сейчас находятся в России, несут коллективную ответственность за происходящее в Украине. Я считаю, что все россияне, не уехавшие из России и не протестующие, коллективно поддерживают Путина. Война РФ против Украины является совместными действиями россиян и Путина", - объяснил Чалый.
Дипломат подчеркнул, что россияне могут обвинить руководство РФ в слабости, приводящей к поражениям на фронте.
"Для россиян слабость проявляется в поражениях. То есть, когда их армия отступает, или терпит поражение на фронте, то для них это слабость. И интересно то, что винить они будут любого, но не себя. Они будут сидеть дома на диване и искать виновных в поражении их армии. И этим виновным может стать все военно-политическое командование России", - добавил он.
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