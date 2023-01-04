Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо"

"Все люди, которые сейчас находятся в России, несут коллективную ответственность за происходящее в Украине. Я считаю, что все россияне, не уехавшие из России и не протестующие, коллективно поддерживают Путина. Война РФ против Украины является совместными действиями россиян и Путина", - объяснил Чалый.

Дипломат подчеркнул, что россияне могут обвинить руководство РФ в слабости, приводящей к поражениям на фронте.

"Для россиян слабость проявляется в поражениях. То есть, когда их армия отступает, или терпит поражение на фронте, то для них это слабость. И интересно то, что винить они будут любого, но не себя. Они будут сидеть дома на диване и искать виновных в поражении их армии. И этим виновным может стать все военно-политическое командование России", - добавил он.

30 декабря 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников обратился к военнообязанным россиянам с предупреждением о закрытии властями РФ границ для мужчин в начале января и проведении новой волны мобилизации

3 января Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ сообщил, что Россия планирует волну мобилизации на оккупированных территориях Юга

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