Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне не подплывают к Одессе ближе чем на 100 морских миль, - Неижпапа

Россияне не подплывают к Одессе ближе чем на 100 морских миль, - Неижпапа

2 июля, 2023 воскресенье
17:05
Война с Россией

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что российские военные не подплывают к Одессе ближе чем на 100 морских миль (185 км)

Об этом он сообщил в интервью АрмияInform.

Неижпапа отметил, что при сравнении потенциала в начале широкомасштабной агрессии между украинским и российским флотом, он был в пользу россиян.

"Но мы тоже не стояли на месте и перестраивали наш флот, постоянно двигались вперед. Ярким примером тому, в частности, является воплощение ракетных программ, утвержденных Верховным Главнокомандующим ВС Украины. Благодаря их реализации был создан украинский ракетный комплекс "Нептун", - отметил он. он.

В частности, он добавил, что среди людей, которые внедряли ракетные программы, были и его бывшие подчиненные - ракетчики, которые еще в Крыму имели опыт использования крылатых ракет.

"И это именно благодаря им, этим людям, сегодня противник не приближается к побережью Одессы на расстояние меньше 100 морских миль, и между нами и врагом сейчас существует "серая зона", которая охватывает 25 тысяч квадратных километров", - говорится в сообщении.

  • 31 мая командующий ВМС Неижпапа рассказал, какие корабли и катера РФ уничтожены с начала полномасштабного вторжения.
  • 2 июля командующий ВМС Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа рассказал, когда ВМС Украины получат новые четыре боевых корабля.
оружие
военные силы Украины
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
Hawker Hurricane ("Ураган")
2 июля, 2023 воскресенье
Под Киевом обнаружили 8 британских самолетов "Ураган" времен Второй мировой войны
1 июля, 2023 суббота
По приказу Шойгу вагнеровцев ликвидируют на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской области, – ЦПД
путін
30 июня, 2023 пятница
Путин думает о немедленном переизбрании, мятеж ПИК Вагнера мог быть элементом процесса, - политолог Цыбулько
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.74
    Покупка 36.74
    Продажа 37.46
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.2
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
2 июля
17:28
Канада запретила тестирование косметики на животных
17:16
Интервью
Путин потерял власть и не может больше шантажировать ядерной дубинкой, — Пионтковский
17:10
Россия больше не будет диктовать условия в Черном море, - Зеленский
16:38
Из кафе на Киевщине выгнали девушку, которой не понравилось, что там поют песню Лепса. Нацполиция выписала штраф
16:35
Иран не будет отправлять в Швецию нового посла в знак протеста против сожжения Корана в Стокгольме
16:17
Президент Сербии Вучич связал планы Косово в отношении сербов с контрнаступлением ВСУ
16:07
OPINION
В Татрах открыли все туристические тропы
16:05
Количество полетов между Москвой и Тбилиси растет до 24 рейсов в неделю
16:04
Польша усилит границу с Беларусью полутысячей полицейских
15:41
Зеленский прибыл на Одесчину
15:28
В Украине отмечают День Военно-Морских Сил ВСУ
15:00
Эксклюзив
В России могут возникнуть проблемы с горючим, - экономист Усс
14:47
В Буче установили мемориал в честь 501 жителя, убитого во время оккупации
14:18
Как корвет "Иван Мазепа". У ВМС Украины будет четыре новых боевых корабля
14:08
Военным РФ запретили согласовывать места своей дислокации с коллаборантами из оккупационных администраций
14:02
OPINION
Пригожин vs Путин: Ворон ворону глаза не выклюет
13:47
В Балтиморе во время вечеринки произошла стрельба: два человека погибли, 28 получили ранения
13:18
Обновлено
Илон Маск третий раз изменил количество твитов, которые пользователи смогут видеть в течение суток
13:05
В День независимости США частично заменят фейерверки на более экологичные дроны
12:56
"Лука – террорист!" В Нидерландах разбили окна в посольстве Беларуси
12:37
В Воздушных силах не исключают, что Иран может поставлять России беспилотники Mohajer-6
12:35
Вблизи Колумбии столкнулись два военных самолета
12:33
Армия РФ держит в Черном море четыре носителя "калибров", залп – до 24 ракет
12:18
Следствие удара по многоэтажке в Херсоне. 2 июля 2023 года
Российская армия снова обстреляла Херсон, три человека пострадали
12:09
OPINION
В разных реальностях, или Время говорить по-плохому
11:37
ВСУ наступают на южных и северных флангах Бахмута, есть продвижения, - Череватый
11:02
За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: есть погибший, 13 раненых. Ситуация в регионах
10:42
В Северодонецке россияне заставляют жителей рыть окопы, а ФСБ проверяет предателей по родным из Украины, - ОВА
10:25
Под Киевом обнаружили 8 британских самолетов "Ураган" времен Второй мировой войны
10:08
Россия отменила главную авиавыставку МАКС-2023: в британской разведке назвали причину
10:03
OPINION
Украина - НАТО: "Нет" никто не говорит - поэтому остается вопрос "Как?"
09:54
OPINION
Николай Княжицкий
В регионах, наибольше пострадавших от русификации, особенно на востоке и юге, украинский дубляж фильмов стал главным инструментом изучения украинского языка
09:45
Ночью силы ПВО уничтожили восемь "шахедов" и три ракеты "калибр"
09:03
Обновлено
Атака дронами: в Киевской области есть пострадавший и поврежденные дома, в Николаевской и Запорожской работала ПВО
09:00
Анонс
Франция – Украина: где и когда смотреть матч нашей молодежки в четвертьфинале Евро-2023
09:00
Эксклюзив
Путин уже не может отдавать приказы относительно ядерного оружия и других экологических катастроф, - Пионтковский
08:50
Энергетическая компания Shell продолжает торговать российским газом, несмотря на обещание выйти из рынка РФ
08:12
Обновлено
В Украине была объявлена масштабная тревога. Сообщают о ракетной опасности
08:05
Эксклюзив
Сохранение Путина у власти, даже в ритуальном виде, кажется неприемлемым, - Фейгин
08:05
В Черном море корабельная группировка врага увеличилась до трех, общий залп – до 16 "калибров"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV