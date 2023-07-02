Россияне не подплывают к Одессе ближе чем на 100 морских миль, - Неижпапа
Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что российские военные не подплывают к Одессе ближе чем на 100 морских миль (185 км)
Об этом он сообщил в интервью АрмияInform.
Неижпапа отметил, что при сравнении потенциала в начале широкомасштабной агрессии между украинским и российским флотом, он был в пользу россиян.
"Но мы тоже не стояли на месте и перестраивали наш флот, постоянно двигались вперед. Ярким примером тому, в частности, является воплощение ракетных программ, утвержденных Верховным Главнокомандующим ВС Украины. Благодаря их реализации был создан украинский ракетный комплекс "Нептун", - отметил он. он.
В частности, он добавил, что среди людей, которые внедряли ракетные программы, были и его бывшие подчиненные - ракетчики, которые еще в Крыму имели опыт использования крылатых ракет.
"И это именно благодаря им, этим людям, сегодня противник не приближается к побережью Одессы на расстояние меньше 100 морских миль, и между нами и врагом сейчас существует "серая зона", которая охватывает 25 тысяч квадратных километров", - говорится в сообщении.
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