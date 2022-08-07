Россияне не планируют серьезную радиационную аварию на Запорожской АЭС, – эксперт по атомной энергетике

Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский.

"Что касается уровня опасности – он может быть разным. Серьезная опасность может возникнуть в случае, если будет поражена ядерная установка – тогда возможна ядерная катастрофа, как в Чернобыле или Фукусиме. До этого могут быть локальные радиационные аварии. Россияне хорошо понимают, что они творят. Они просто совершают давление на нас и шантажируют нас и весь мир. Они не намерены вызвать серьезную радиационную аварию. Они намерены усиливать это давление с каждым шагом", - отметил он.

5 августа российские военные обстреляли Запорожскую АЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

6 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выразил серьезную обеспокоенность обстрелом Запорожской АЭС и заявил, что это действие подчеркивает риск ядерной катастрофы.

Вечером 6 августа обстрел повторился. Был ранен работник станции.

Институт исследования войны 7 августа заявил, что РФ использует ЗАЭС чтобы сыграть на страхе европейцев перед ядерной катастрофой.