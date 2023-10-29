Россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но ВСУ держат оборону, – Генштаб
Российские войска в течение еще одних суток на фронте не покидали попыток окружить Авдеевку на Бахмутском направлении, однако украинские защитники отбили там 15 вражеских атак
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Всего за прошедшие сутки на фронте произошло около 70 боевых столкновений.
В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 5 атак противника.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили более 10 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безрезультатными были наступательные действия противника в районах Керамика, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного Донецкой области, где силами обороны отражено более 15 атак врага.
На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили более 20 атак врага.
На Шахтерском направлении наши защитники отразили все атаки противника вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Армия РФ ночью атаковала Украину 5 "шахедами": все сбили силы ПВО
Всего враг нанес 7 ракетных и 24 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Кроме того, сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 5 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной все вражеские дроны были уничтожены.
Авиационные удары получили: Синьковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новомихайловка, Екатериновка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Берислав, Новоберислав, Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Авиация Сил обороны 5 раз попала в районы скопления оккупантов
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К".
Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство противника.
- Накануне россияне также пытались восстановить утраченное положение у Андреевки на Бахмутском направлении, а также оцепить Авдеевку. Украинские защитники отбили ряд вражеских атак и ликвидировали еще 740 оккупантов.
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