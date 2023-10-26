Украинские силы уничтожили 29 танков, 30 артсистем и 810 окупантов, - Генштаб

Об этом 26 октября сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 297 120 (+810)

танков ‒ 5141 (+29)

боевых бронированных машин ‒ 9715 (+18)

артиллерийских систем – 7155 (+30)

РСЗО – 834 (+1)

средств ПВО ‒ 556 (+2)

самолетов – 320 (+0)

вертолетов – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5389 (+17)

крылатых ракет ‒ 1538 (+0)

кораблей/катеров ‒ 20 (+0)

подлодок - 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 9507 (+33)

специальной техники ‒ 1010 (+3)

Генштаб: россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские защитники стойко держат оборону, успешно отразили все атаки врага у Надежды и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские войска отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины устойчиво держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинскими воинами отражены 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях украинские защитники отразили все атаки врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Армия РФ нанесла 50 авиационных ударов и совершила 49 обстрелов с РСЗО по территории Украины

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

Всего враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Также, вчера, российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские "шахеды".

В результате падения обломков БПЛА ранены среди гражданского населения. В городах Славута и Нетешин Хмельницкой области повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, 2 учебных заведения, 2 пожарно-спасательные части, здание отдела полиции.

Также, в результате авиаудара управляемыми авиационными бомбами по жилому кварталу города Берислав и селам Бериславского района Херсонской области погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили Новоселовское, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Григоровка, Верхнекаменское, Хромово, Клещиевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новобахмутовка, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское, Володино Донецкой области; Новодаровка, Новоданиловка Запорожской области; Змиевка, Берислав, Новоберислав, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны поразили 3 склада боеприпасов и радиолокационную станцию ПВО врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 склада боеприпасов, 6 артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО противника.