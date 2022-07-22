Россияне не могут захватить Одессу из-за украинского "нептуна", ПВО и ВСУ на Николаевщине, - военный эксперт Коваленко
Военный эксперт Александр Коваленко считает, что из-за украинского "нептуна", противовоздушной обороны Одесчины и Вооруженных сил Украины, стоящих в Николаевской области, россияне не в состоянии захватить Одесчину и областной центр
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне не могут высадить десант на территорию Одесчины из-за украинского "нептуна" и американского "гарпуна", которые уничтожают российские корабли с одного выстрела. Для десантирования войска необходима также поддержка с воздуха - истребители, которые невозможно использовать из-за противовоздушной обороны на Одесчине", - отметил Коваленко.
Военный эксперт добавил, что еще одним значимым фактором невозможности захвата Одесчины являются Вооруженные силы, которые находятся на Николаевщине.
"Еще одним фактором для захвата Одессы и области является сухопутная поддержка. Россиянам сначала необходимо оккупировать Николаевскую область и зайти на Одесщчину, чтобы иметь возможность наносить удары ствольной и реактивной артиллерией. Это третий фактор, который российские оккупанты осуществить не способны. То есть, все разговоры об оккупации Одессы и Одесчины – это только фантазии", - заметил Александр Коваленко.
- 20 июля издание Foreign Policy написало, что западные разведки предполагают, что Российская Федерация в 2023 году может попытаться захватить Одессу.
- По данным Генштаба по состоянию на утро 22 июля, ВСУ отразили штурм врага в направлениях Доломитное – Новолуганское, Стряповка – Соледар, Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка. Однако идут бои на направлении Верхнекаменка – Верхнекаменское, вблизи Углегорской ТЭС и Покровского.
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