Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко в видеообращении в телеграм.

"По имеющейся информации, российский контингент в Приднестровье получил задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе. Но, кажется, за многие годы пребывания в Приднестровье все, что сделали российские войска – это пропили все остатки военной техники и аппаратуры", – сказал он.

Он подчеркнул, что, как оказалось, "восстанавливать там нечего и нечем. При этом, по документам, все запчасти должны быть в наличии. Таким образом, очередные потуги обострить ситуацию в регионе не завершились ничем из-за халатности и коррупции местного начальства", - отметил Марченко.

Напомним, Россия до недавнего времени рассматривала Приднестровье как площадку для будущих военных действий.

Тирасполь является "столицей" непризнанного Приднестровья. Там 25 апреля прогремели взрывы. Официальный Кишинев заявил, что взрывы в Тирасполе – это повод для создания напряженности в Приднестровском регионе. Украинская разведка назвала это провокацией ФСБ по нагнетанию панических и антиукраинских настроений.

Офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин считает, что главной целью провокации России в непризнанном Приднестровье является воспрепятствовать переброске дополнительных группировок ВСУ на Восток Украины.

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