Россияне не могут продвинуться на границе между Луганщиной и Донетчиной из-за потерь и нехватки боеприпасов, - Гайдай
На границе Луганщины и Донетчины оккупанты не могут продвигаться из-за потерь, в частности они не перерезали трассу Бахмут - Лисичанск
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны. Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке. Только за время штурма Лисичанская у врага тысячи погибших и раненых ", - подчеркнул он.
Глава ОВА отметил, что, несмотря на большее количество сил и средств у россиян, ВСУ лучше подготовлены и мотивированы. Он добавил, что в случае появления у украинцев дальнобойного оружия преимущество кафиров в личном составе будет нивелировано.
"Вчера россияне хотели продвинуться в Донетчину, перерезать пролегающую мимо Белогоровку автодорогу Бахмут - Лисичанск, но вновь доложить своему руководству им нечего. Под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти", - отметил Сергей Гайдай.
Также сказывается несвоевременный подвоз боеприпасов оккупантам, поскольку в течение последних двух недель украинские защитники уничтожили несколько складов на временно оккупированной территории. Один из них на днях сгорел в Кадиевке.
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