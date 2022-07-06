Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны. Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке. Только за время штурма Лисичанская у врага тысячи погибших и раненых ", - подчеркнул он.

Глава ОВА отметил, что, несмотря на большее количество сил и средств у россиян, ВСУ лучше подготовлены и мотивированы. Он добавил, что в случае появления у украинцев дальнобойного оружия преимущество кафиров в личном составе будет нивелировано.

"Вчера россияне хотели продвинуться в Донетчину, перерезать пролегающую мимо Белогоровку автодорогу Бахмут - Лисичанск, но вновь доложить своему руководству им нечего. Под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти", - отметил Сергей Гайдай.

Также сказывается несвоевременный подвоз боеприпасов оккупантам, поскольку в течение последних двух недель украинские защитники уничтожили несколько складов на временно оккупированной территории. Один из них на днях сгорел в Кадиевке.

5 июля в Институте изучения войны назвали дальнейшие цели РФ после захвата Луганской области.

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