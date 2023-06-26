Россияне не могут признать других равными себе
Более того, даже признаться себе в этом
Главная проблема россиянина – он не может признать украинца равным себе. И дело не в том, что Украина, как приятно думать самим украинцам, — основа империи (это миф, на самом деле украинцы просто были вторым по величине народом империи).
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Дело не в том, что Украина, как приятно думать самим украинцам, — основа империи (это миф, на самом деле украинцы просто были вторым по величине народом империи). Дело вот в чем. Как только ты признаешь украинца равным себе – ты открываешь ящик Пандоры
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Дело вот в чем. Как только ты признаешь украинца равным себе, ты открываешь ящик Пандоры. Дальше свою идентичность потребуют тувинцы с калмыками. А потом, не дай Бог, и чукчи с эскимосами.
Сам россиянин не может себе в этом признаться, но пока он не признает этот факт, до этого он будет пробовать заново воспроизводить империю.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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