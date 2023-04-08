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OPINION

Россияне не могут помешать поступлению оружия для ВСУ

Алексей Голобуцкий
8 апреля, 2023 суббота
16:00
Мнение

РФ не смогла провести ни одной удачной операции по уничтожению нашего оружия во время его доставки на фронт, заслуга далеко не только "темных украинских ночей", но и наших спецслужб

Видел последнее интервью "бункерного деда". Он на днях решил через длинный стол пообщаться с ручным журналистом. Это тот же разговор, где он рассказал о ядерном оружии для Лукашенко и 1500 танков в год для фронта. И только однажды Путин почувствовал дискомфорт. От вопроса, который, как бы извиняясь, сказал журналист, "хотят задать много россиян": почему западная техника беспрепятственно попадает на фронт? И неуверенный ответ диктатора. Цель, говорит, такая есть, "спустя рукава никто не относится", но украинцы везут ее, мол, очень скрытно и по ночам.

Почему у россиян ничего не выходит на этом направлении, почему уничтоженные "Хаймарсы" есть только в отчетах миноброны РФ, а проблему вынужден комментировать даже президент РФ? Ответ кремлевскому журналисту вместо мямлянья Путина дали из Киева. СБУ обезвредила эфэсбэшную сеть, которая должна была сорвать поставки западного оружия на линию фронта. Агенты ФСБ собирали данные о маршрутах движения военных эшелонов и локации складов боеприпасов. По их данным, должны были состояться диверсии и ракетные удары на путях снабжения. Кадры Кремль готовил не один год. Сеть была создана ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения, а 24 февраля активирована. Среди агентов, которым теперь светит пожизненное, и один из помощников действующего нардепа.

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СБУ обезвредила эфесбэшную сеть, которая должна была сорвать поставки западного оружия на линию фронта. Агенты ФСБ собирали данные о маршрутах движения военных эшелонов и локации складов боеприпасов. По их данным, должны были состояться диверсии и ракетные удары на путях снабжения. Кадры Кремль готовил не один год

Излишне говорить, что разоблачение подобной сети – это десятки единиц спасенной техники и, самое главное, сотни спасенных жизней наших. А госпредателей с начала вторжения Служба, по официальным данным, арестовала более 600. В том, что РФ не смогла провести ни одной удачной операции по уничтожению нашего оружия во время его доставки на фронт, заслуга далеко не только "темных украинских ночей", но и наших спецслужб. Путин, правда, в своем интервью об этом не расскажет.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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