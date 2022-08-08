Россияне не могут организовать учебный процесс в школах Херсона, никто не хочет идти на сотрудничество, - депутат облсовета Хлань
Россияне не могут организовать обучение в школах Херсонской области, потому что не хватает учителей и директоров
Об этом в эфире Эспрессо сказал депутат областного совета Сергей Хлань.
"Есть случаи, где учителя соглашаются работать, но таких случаев критически мало. По состоянию на данный момент они рассматривают открытие очень маленького количества школ даже по Херсону, по другим населенным пунктам, где мало учебных заведений, они вообще не могут организовать учебный процесс", - отметил он.
Хлань сообщил, что не хватает и учителей, и директоров школ.
"Были сообщения о задержании некоторых директоров. Это касается и учителей, и родителей, и директоров школ", - подытожил депутат.
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