Специалист поделился деталями в эфире Еспресо.

"Россияне не могут окружить наши подразделения, которые находятся в Северодонецке. Поэтому оккупанты принимают все возможные меры, чтобы отрезать поставки. На сегодня 2 моста из 3-х разрушены, а третий - заминирован. То есть, наши войска могут остаться без поддержки со стороны Вооруженных сил Украины", - отметил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что артиллерийский огонь со стороны неприятеля почти не прекращается.

"Россияне будут пытаться заблокировать наших военных на территории промзоны в Северодонецке. Но мы продолжаем удерживать промзону города, несмотря даже на постоянный артиллерийский огонь со стороны страны-агрессорки Российской Федерации", - заметил Олег Жданов.

В Северодонецке продолжаются интенсивные бои, РФ обстреливает предприятия "Азот" и "Стеклопластик". В Лисичанске погибла местная жительница и еще двое получили ранения.

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