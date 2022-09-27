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Россияне не хотят терять ни метра Луганщины, - военнослужащий ВСУ

27 сентября, 2022 вторник
08:19
война с Россией ЛНР

Армия РФ пытается стоять до последнего в направлении Сватово. Это связано не только с патриотической мотивацией – есть случаи расстрелов своих военных, которые отступают

Об этом в эфире Еспресо заявил военнослужащий ВСУ Олесь Маляревич.

"Сейчас нам противостоит 20-я общевойсковая армия. Как наши военные говорят, очень борзые ребята, не отступающие и стоящие до последнего. Это связано не только с их патриотической мотивацией. Говорят, есть случаи расстрелов собственных военных, что отступают", – отметил он.

По словам Маляревича, россияне устроили "Сталинград" на этом направлении.

"Если мы выйдем на Сватово, мы окружаем их Лиманскую группировку, а дальше дорога на Северодонецк и Луганск. Они не хотят терять ни одного метра Луганской области, они считают ее уже своей и очень гордятся тем, что Луганская область полностью под их контролем", - подытожил военный.

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Луганщина
военные силы Украины
Харковщина
наступление ВСУ
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