Об этом в эфире Еспресо заявил военнослужащий ВСУ Олесь Маляревич.

"Сейчас нам противостоит 20-я общевойсковая армия. Как наши военные говорят, очень борзые ребята, не отступающие и стоящие до последнего. Это связано не только с их патриотической мотивацией. Говорят, есть случаи расстрелов собственных военных, что отступают", – отметил он.

По словам Маляревича, россияне устроили "Сталинград" на этом направлении.

"Если мы выйдем на Сватово, мы окружаем их Лиманскую группировку, а дальше дорога на Северодонецк и Луганск. Они не хотят терять ни одного метра Луганской области, они считают ее уже своей и очень гордятся тем, что Луганская область полностью под их контролем", - подытожил военный.