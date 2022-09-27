Россияне не хотят терять ни метра Луганщины, - военнослужащий ВСУ
Армия РФ пытается стоять до последнего в направлении Сватово. Это связано не только с патриотической мотивацией – есть случаи расстрелов своих военных, которые отступают
Об этом в эфире Еспресо заявил военнослужащий ВСУ Олесь Маляревич.
"Сейчас нам противостоит 20-я общевойсковая армия. Как наши военные говорят, очень борзые ребята, не отступающие и стоящие до последнего. Это связано не только с их патриотической мотивацией. Говорят, есть случаи расстрелов собственных военных, что отступают", – отметил он.
По словам Маляревича, россияне устроили "Сталинград" на этом направлении.
"Если мы выйдем на Сватово, мы окружаем их Лиманскую группировку, а дальше дорога на Северодонецк и Луганск. Они не хотят терять ни одного метра Луганской области, они считают ее уже своей и очень гордятся тем, что Луганская область полностью под их контролем", - подытожил военный.
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