Россияне не изменили темп продвижения после оперативной паузы, - ISW
Российские войска не смогли существенно нарастить темпы продвижения после выхода из оперативной паузы
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.
Так, оккупанты совершили несколько ограниченных и локализованных наземных атак 21 июля. А текущий российский оперативный темп существенно не отличается от того, что было во время официально объявленной оперативной паузы между 7 и 16 июля. Российские силы вряд ли могут занять значительные позиции в ближайшие недели, говорят эксперты.
Войска РФ продолжали совершать незначительные атаки в течение этого времени северо-западнее Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.
С 16 июля оккупанты продолжали локальные атаки к востоку от Северска, а также к востоку и югу от Бахмута; по состоянию на 21 июля они не достигли значительных территориальных достижений в этих районах.
ISW отмечает, что российская группировка к северо-западу от Славянска фактически осуществила меньше наземных атак вдоль границ Харьковской и Донецкой областей, чем это было во время официальной оперативной паузы.
Так что отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласовывается с оценкой ISW о том, что российское наступление, вероятно, закончится без захвата Славянска или Бахмута.
В Институте предполагается, что российские войска, вероятно, будут продолжать использовать свои резервы низкоточных советских систем оружия, но решимость этих ударов по сравнению с ударами украинских HIMARS останется ограниченной.
Ключевые выводы аналитиков:
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Россия, вероятно, использовала 55-60% своего резерва высокоточного оружия.
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Захватчики продолжали ограниченные наземные атаки восточнее Северска и южнее Бахмута.
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Оккупанты совершили неудачное наступление к северу от Харькова.
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Российские войска нанесли ограниченный наземный удар в Херсонской области.
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Возможно, российские войска хранят оборудование на объектах Запорожской АЭС для защиты украинских военных.
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В Мурманской области России формируется добровольческий батальон.
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