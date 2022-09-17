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Главная война с Россией Россияне не готовы к зимней кампании, – генерал Скшипчак
Эксклюзив

Россияне не готовы к зимней кампании, – генерал Скшипчак

17 сентября, 2022 суббота
18:30
война с Россией

Украина будет больше готова к боевым действиям зимой, а российская армия совсем не готова к зимней кампании

Об этом генерал брони вооруженных сил Польши Вальдемар Скшипчак заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Россияне совсем не готовы к зиме, по моему мнению, собственно потому, что у них тяжелые войска. Они имеют танковые и механизированные войска, поэтому осенью и зимой у них ограниченные возможности ведения боевых действий. Тем временем Украина имеет над ними преимущество, потому что хотя у нее танковые и механизированные войска, формирования легкие, с легким боевым снаряжением, которые могут осуществлять деятельность в любых погодных условиях", - рассказал он.

По мнению генерала, ВСУ будут иметь больше возможностей, чем российские войска.

"У вас будет преимущество, потому что сможете вести боевые действия все время благодаря потенциалу легких войск. Легкие бронированные машины, много легкой пехоты, Нацгвардия. У вас гораздо больше возможностей, чем у россиян. Потому что они будут окапываться и прятаться за танками, поскольку у них ничего больше нет" , – отметил Скшипчак.

Он считает, что россияне уже перешли к обороне на всем фронте.

"Они любой ценой будут пытаться тот фронт удержать, чтобы не дать себя выбросить за границу в свою страну. Зато вы имеете разные возможности, у вас легкие войска, и их много, поэтому сможете проводить неожиданные атаки, бить россиян все время" , – подытожил генерал.

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