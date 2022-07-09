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Россияне не должны лезть в дела украинцев и поучать нас, как называть улицы наших городов, - журналистка Данилюк-Ярмолаева

9 июля, 2022 суббота
17:59
Общество Марина Данилюк-Ярмолаева

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева считает, что россияне не должны лезть в дела украинцев, тем более поучать нас, как называть те или иные улицы, площади и проспекты наших городов

Медиа-консультант поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Я не хочу слушать интервью россиянина, который говорит, как нам в Киеве называть наши улицы. Как хотим, так и называем. Вы у себя в России разберитесь, как называть ваши улицы. А мы здесь сами решим, какую площадь именем Василия Стуса называть и вообще нужен  ли нам тот Толстой", - отметила Данилюк-Ярмолаева.

Журналистка подчеркнула, что очень обидно, что за средства налогоплательщиков у россиян есть медийная площадка для распространения своих мнений.

"Телеканал "Freedom" - игрушка в руках Офиса президента - стоит налогоплательщикам 160 млн грн. Это очень некрасиво, что мы спонсируем своими средствами неэстетических персонажей (таких как российский поэт Дмитрий Быков - ред), которые бросают голову украинцев в откровенный кал", – заметил Марина Данилюк-Ярмолаева.

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