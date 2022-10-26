Россияне не дают эвакуироваться жителям оккупированных территорий Украины, - мэр Мелитополя Федоров
Оккупанты не дают жителям оккупированных Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей эвакуироваться на подконтрольную правительству Украины территорию
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграмме .
"Вчера из оккупированных частей 4-х областей Украины рашисты выпустили в Запорожье всего 94 человека. Из них 33 жителя Мелитополя и района", - подчеркнул он.
Иван Федоров отметил, что все ухудшаются погодные условия. Дожди размывают грунтовую дорогу в "серой" зоне возле Каменского – первого населенного пункта после российского блокпоста. Если люди не уедут сейчас, со временем сделать это будет гораздо сложнее.
"Рашисты это понимают, однако продолжают выпускать десятки вместо тысяч", – отметил мэр Мелитополя.
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15 октября Иван Федоров сообщил, что российские захватчики незаконно удерживают на блокпосте в Васильевке 4 тыс. человек .
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