Россияне не дают эвакуировать жителей Мариуполя, снова манипуляция и обман, - глава райсовета

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".



Глава райсовета рассказал, что на сегодня, 23 апреля, была анонсирована россиянами эвакуация жителей города.



"На 12:00 у нас должны подойти были автобусы РФ, это анонсировали россияне по результатам переговоров. К настоящему моменту, 13:00, автобусов еще нет. Собралось на локации более 200 человек, которые хотят уехать в сторону Запорожья. На остановке "Метро" в городе Мариуполь людям проанонсировали, что они едут в Докучаевск. То есть снова идут какие-то манипуляции, снова какие-то обманные процессы, но мы не теряем надежду", - отметил Степан Махсма.



Также председатель райсовета подчеркнул, что каждый раз, когда идет организация эвакуации, возникают новые вызовы, новые барьеры, которые необходимо постоянно преодолевать.



"Только мировое сообщество может разными усилиями надавить на Путина, чтобы он дал команду на полную эвакуацию жителей Мариуполя. Все остальные попытки очень тяжело двигаются, поэтому должна быть общая позиция общества во всем мире, чтобы дали возможность нам это сделать. Мы для этого имеем абсолютно все, мы можем эвакуировать людей из этого ада, но нам не дают это сделать. Нет команды от РФ, чтобы мы могли это сделать" – заметил Махсма.

Напомним, 23 апреля Ирина Верещук сообщила, что эвакуацию из Мариуполя начнут около 12:00.