Россияне не будут обстреливать Лавру, но возможны провокации, - Княжицкий

Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий в эфире Эспрессо.

"Когда-то Лавра была центром украинской жизни и монахи были основой украинского патриотизма. Потом это все было отдано россиянам и превращено в их филиал - это совершенно позорно. Ясно, что они могут совершать какие-то провокации, но надеюсь, что до этого не дойдет и наши спецслужбы. будут работать эффективно", - сказал он.

Нардеп добавил, что украинцы для этого не дают никаких поводов, потому что они хотят жить в собственной стране с собственной церковью и языком и поддерживать свою сильную армию.

"Путин же сказал о великом рождественском перемирии. Не думаю, что они решатся уничтожать выдающуюся культурную достопримечательность мира. Но ждать от них можно всего чего угодно. Они хотят, чтобы нас вообще не было и совершают геноцид украинского народа. Их ничто в этом не останавливает", - подытожил Княжицкий.

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