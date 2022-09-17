Россияне называют постановкой массовые убийства в Изюме, - Центр при СНБО
Оккупанты называют постановкой массовые убийства в Изюме, хотя большинство людей погибло во время российских ракетных ударов
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме .
"После заявления президента об обнаруженном массовом захоронении роспропаганда актуализировала "методички", которые использовала во время разоблачения Украиной преступлений РФ в Буче. Все заявления пропагандистов совпадают в одном: войска РФ вышли из Изюма, и у украинцев было достаточно времени, чтобы сделать "постановку" с телами мирного населения, а также подготовить фейковые фото и видеоматериалы для обвинения ВС РФ", - подчеркнул он.
Однако если сопоставить даты смертей на безымянных крестах и военные действия в те дни, становится ясно: большинство мирных жителей погибло во время российских ракетных обстрелов, несмотря на заявления РФ об обстрелах якобы только военных объектов. Также на эксгумированных телах обнаружили следы пыток и насильственной смерти.
- 15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение сотен людей
- 16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.
- 17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти .
- Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский рассказал, что убитых россиянами людей в Изюме не менее тысячи.
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