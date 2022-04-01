Россияне "назначили" оккупационную администрацию в Каховке, Херсонской области

Об этом сообщила пресс-служба городской территориальной громады в Facebook.



"Сегодня, 1 апреля, в помещение Каховского горисполкома вошло несколько десятков вооруженных военных РФ вместе с некоторыми местными жителями. Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городская власть, которая сейчас организует всю работу в громаде, не справляется со своими обязанностями", - говорится в сообщении.



Там отметили, что россияне сообщили, что с сегодняшнего дня руководить городом будет экс-депутат облсовета Павел Филипчук, глава полиции - Олег Буховец, руководитель КВУ "Водоканал" Олег Гаврилюк.



"Работникам горисполкома, которые были в помещении, было предложено сотрудничать с вышеуказанными лицами, в противном случае - все будут уволены. Руководство Каховской городской территориальной громады отказалось от предложения", - говорится в сообщении.

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