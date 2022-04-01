Россияне "назначили" оккупационную администрацию в Каховке, Херсонской области
Армия РФ установила свою псевдовласть в городе Каховка, Херсонской области
Об этом сообщила пресс-служба городской территориальной громады в Facebook.
"Сегодня, 1 апреля, в помещение Каховского горисполкома вошло несколько десятков вооруженных военных РФ вместе с некоторыми местными жителями. Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городская власть, которая сейчас организует всю работу в громаде, не справляется со своими обязанностями", - говорится в сообщении.
Там отметили, что россияне сообщили, что с сегодняшнего дня руководить городом будет экс-депутат облсовета Павел Филипчук, глава полиции - Олег Буховец, руководитель КВУ "Водоканал" Олег Гаврилюк.
"Работникам горисполкома, которые были в помещении, было предложено сотрудничать с вышеуказанными лицами, в противном случае - все будут уволены. Руководство Каховской городской территориальной громады отказалось от предложения", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное