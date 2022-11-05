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Россияне назначили новым гауляйтером Мариуполя бывшего мэра Иркутска и Якутска, - Андрющенко

5 ноября, 2022 суббота
13:08
война с Россией

Константин Иващенко занимает должность заместителя главы оккупационной администрации Мариуполя только официально, россияне заменили его Дмитрием Бердниковым

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко утверждает, что гауляйтер Мариуполя, предатель из ОПЗЖ, Константин Иващенко больше не занимает должность "замглавы администрации" города.

"Финальный удар по группировке Саблина/Иванова от ФСБ-шников группы прикрытия Пушилина. Причина "смены лидера" - внутриполитическая борьба", - комментирует событие Петр Андрющенко.

Новым заместителем главы оккупационной администрации захватчики назначили Дмитрия Бердникова, бывшего мэра Иркутска и Якутска, которого в Мариуполь "перевели" из правительства Республики Якутия.

Советник мэра информирует, что Иващенко объяснили это "сплошным провалом подготовки к зимнему периоду" и "слишком большими масштабами хищения средств". Фактически Константин Иващенко теперь "выполняет роль говорящей головы", и больше не участвует в процессах жизнедеятельности города под оккупацией.

"Новый хозяин Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми на почти все должности, и даже со своей персональной охраной. Пока за Иващенко сохранят функцию говорящей головы, но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он уже отстранен", - пишет Петр Андрющенко.

Андрющенко резюмирует, что "будущее приспешников Иващенко - отсутствует" и дальше коллаборанты "просто начнут исчезать навсегда".

"Это - безусловно хорошая новость. Так что - набираем попкорн и делаем ставки, кто первым присоединится к Кобзону. Нет сожаления. Нет сострадания. Нет извинений. Работаем дальше", - завершает советник городского головы Мариуполя.

  • Пятерых правоохранителей из Мариуполя, перешедших на сторону оккупантов, будут судить за государственную измену.
  • Иван Федоров утверждает , что в Мелитополе также происходит борьба за власть между гауляйтерами, а свидетельством тому стали недавние взрывы в городе.

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Россия
Мариуполь
коллаборанти
ОПЗЖ
Петр Андрющенко
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