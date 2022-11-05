Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко утверждает, что гауляйтер Мариуполя, предатель из ОПЗЖ, Константин Иващенко больше не занимает должность "замглавы администрации" города.

"Финальный удар по группировке Саблина/Иванова от ФСБ-шников группы прикрытия Пушилина. Причина "смены лидера" - внутриполитическая борьба", - комментирует событие Петр Андрющенко.

Новым заместителем главы оккупационной администрации захватчики назначили Дмитрия Бердникова, бывшего мэра Иркутска и Якутска, которого в Мариуполь "перевели" из правительства Республики Якутия.

Советник мэра информирует, что Иващенко объяснили это "сплошным провалом подготовки к зимнему периоду" и "слишком большими масштабами хищения средств". Фактически Константин Иващенко теперь "выполняет роль говорящей головы", и больше не участвует в процессах жизнедеятельности города под оккупацией.

"Новый хозяин Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми на почти все должности, и даже со своей персональной охраной. Пока за Иващенко сохранят функцию говорящей головы, но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он уже отстранен", - пишет Петр Андрющенко.

Андрющенко резюмирует, что "будущее приспешников Иващенко - отсутствует" и дальше коллаборанты "просто начнут исчезать навсегда".

"Это - безусловно хорошая новость. Так что - набираем попкорн и делаем ставки, кто первым присоединится к Кобзону. Нет сожаления. Нет сострадания. Нет извинений. Работаем дальше", - завершает советник городского головы Мариуполя.

Пятерых правоохранителей из Мариуполя, перешедших на сторону оккупантов, будут судить за государственную измену.

Иван Федоров утверждает , что в Мелитополе также происходит борьба за власть между гауляйтерами, а свидетельством тому стали недавние взрывы в городе.

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