Россияне "назначили" экс-регионала Балицкого псевдогубернатором Запорожской области
Оккупанты незаконно назначили бывшего народного депутата Верховной Рады Евгения Балицкого "губернатором" Запорожской области
Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".
Сообщается, что Балицкий называет себя "начальником военно-гражданской администрации" Запорожской области. До псевдоназначения Балицкий был депутатом Запорожского областного совета.
Балицкий в 2000-х избирался в Запорожский областной совет, с 2010 года вошел в "Партию регионов", по итогам выборов 2012 года попал в Верховную Раду. В 2014 году избрался нардепом в своем округе и вошел во фракцию "Оппозиционного блока"
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