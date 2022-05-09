Россияне "назначили" экс-регионала Балицкого псевдогубернатором Запорожской области

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

Сообщается, что Балицкий называет себя "начальником военно-гражданской администрации" Запорожской области. До псевдоназначения Балицкий был депутатом Запорожского областного совета.

Балицкий в 2000-х избирался в Запорожский областной совет, с 2010 года вошел в "Партию регионов", по итогам выборов 2012 года попал в Верховную Раду. В 2014 году избрался нардепом в своем округе и вошел во фракцию "Оппозиционного блока"