Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Россияне наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях

10 ноября, 2022 четверг
08:54
война с Россией

ВСУ отразили атаки противники в районах 12 населенных пунктов Украины. Однако враг ведет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях

Об этом в утренней сводке 10 ноября написал Генштаб ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 9 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Макеевка Луганской области и Соледар, Клещиевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали районы более 30 населённых пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной русско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гасичевка Черниговской области и Поповка, Петрушевка, Мирополье, Запсилье, Новая Гута, Нововасиловка и Старикове Сумской области
  • на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Григоровка, Колодязное, Стрелка, Волчанск, Огурцово и Терновая
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Площанка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Спорное, Белогоровка, Макеевка, Невское и Кисловка
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Яковлевка, Майорск, Зеленополье и Нью-Йорк
  • на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка и Веселое
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Большая Новоселка, Павловка, Гуляйпольское, Времевка, Зализнычне, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новополь, Малые Щербаки и Полтавка

На Южнобужском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Мирное, Терновые Поды, Сухой Пруд, Золотая Балка и Марганец. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 15 вылетов.

  • Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки, 9 ноября, нанесла по врагу 6 ударов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Белорусь
Луганщина
Сумщина
Николаевщина
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
Марьинка
Ровенщина
Запорожская область
Бахмут
новости Волыни
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
Зеленський нагородив Саллівана орденом Ярослава Мудрого
9 ноября, 2022 среда
Зеленский под влиянием США изменил позицию относительно переговоров с Россией, - Politico
Принцеса Норвегії відмовилась від своїх обов’язків через нареченого-шамана
8 ноября, 2022 вторник
Принцесса Норвегии отказалась от своих обязанностей из-за жениха-шамана
Ганна Маляр
9 ноября, 2022 среда
"Мы должны быть готовы ко всем сценариям": в Минобороны прокомментировали возможность дополнительной мобилизации
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.6
  • EUR
    Покупка 39.14
    Продажа 40.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
10 ноября
09:40
Эксклюзив
РФ отправляет мобилизованных и военных на ротации вместе обстреливать Сумщину, - эксперт Бюро анализа политики Бобиренко
09:36
"Потери будут огромными": в Генштабе рассказали, как будут действовать ВСУ в случае наступления из Беларуси
09:27
Обновлено
Владимир Путин
В РФ определились, кто будет представлять страну на саммите G20: что известно
09:20
Джо Байден
"Это зависит от украинцев. Мы не будем указывать, что они должны делать": Байден о возможности переговоров Украины с РФ
09:00
OPINION
Украинская экономика демонстрирует признаки стабилизации на низком уровне, - глава наблюдательного Совета НБУ
08:51
Россияне снова убили в Донецкой области трех гражданских, ранили двенадцать
08:31
На фото Вооруженные силы Украины
Украинские воины поразили несколько районов сосредоточения врага и 4 позиции средств ПВО
08:03
Эксклюзив
Герои Украины. "Россияне сначала убивали родных, а потом раздавали детям пряники", – сапер Виталий Галаша
07:58
российские солдаты
В одном из городов РФ правоохранителям поступило распоряжение набрать 1000 кандидатов для "службы" на оккупированных территориях Украины, - Генштаб
07:58
Оккупанты ночью били по Никополю: есть раненная, повреждены 10 домов, линии электропередачи и газопровод
07:20
Оккупанты прекратили "эвакуацию" населения Херсона, - Генштаб
07:19
Уход оккупантов из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, однако битва за город не окончена, - ISW
06:58
Выборы в США: в палату представителей переизбрали двух умерших политиков
06:25
Премьер Сербии: За убийство президента Вучича предлагали €5 млн
06:00
Байден рассказал, в какой военной помощи отказано Украине
05:49
Война в Украине: Пентагон подсчитал потери в армии РФ и число погибших украинцев
05:30
В Китае представили ракету нового поколения для посадки на Луну
05:21
Apple следит за владельцами iPhone даже без их разрешения
04:56
Страны Европы готовятся зимой к новой волне беженцев из Украины, - Reuters
04:29
Байден рассчитывает на продолжение двухпартийной поддержки противостояния российской агрессии в Украине
04:02
Ядерное сдерживание и усиление роли в НАТО. Макрон обнародовал новую оборонную стратегию Франции
03:35
На Юге ВСУ нанесли более 100 ракетно-артиллерийских и 8 авиаударов
03:08
В ближайшие недели: Франция передаст Украине еще шесть гаубиц Caesar
02:40
Трамп "несколько разочарован" результатами выборов в США, но все же считает их победными для республиканцев
02:13
Правительство Австрии пообещало выделить Украине еще 10 млн евро
01:46
Россия ожидала решения о сдаче Херсона до завершения выборов в США, - Байден
01:30
В Полтаве открыли мурал, посвященный Сергею Волыне, защитнику Мариуполя
01:19
Украина работает над введением секторальных санкций против России, – вице-премьер Свириденко.
01:03
Россияне роют окопы на севере Крыма: спутниковые фото
00:51
"Демократы хорошо провели ночь": Байден доволен предварительными результатами выборов в США
00:25
В этом году смертность от COVID-19 упала на 90%, - ВОЗ
00:23
Великая Британия предоставит Украине тысячу дополнительных ракет для ПВО "земля-воздух"
2022, среда
9 ноября
23:50
В войне в Украине погиб гражданин Великой Британии
23:46
Обновлено
Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы все это боремся, - Зеленский
23:06
"Это будет означать объявление войны всему миру": Зеленский предостерег Москву от попыток взорвать Каховскую ГЭС
23:04
Электроэнергию 10 ноября будут выключать по всей Украине: где применят наибольшие ограничения
22:42
Ассист Малиновского не спас "Аталанту" от поражения в матче с "Лечче"
22:30
Конгресc США
Выборы в США: судьбу сената может решить второй тур в Джорджии, в нижней палате до сих пор преобладают республиканцы
22:14
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 ноября
21:45
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Происходит переломный этап боевых действий на Херсонщине. Колонка Сергея Згурца
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV