Россияне наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях
ВСУ отразили атаки противники в районах 12 населенных пунктов Украины. Однако враг ведет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях
Об этом в утренней сводке 10 ноября написал Генштаб ВСУ.
"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки, 9 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Макеевка Луганской области и Соледар, Клещиевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.
В Генштабе отмечают, что враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали районы более 30 населённых пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной русско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Северском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гасичевка Черниговской области и Поповка, Петрушевка, Мирополье, Запсилье, Новая Гута, Нововасиловка и Старикове Сумской области
- на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Григоровка, Колодязное, Стрелка, Волчанск, Огурцово и Терновая
- на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Площанка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Спорное, Белогоровка, Макеевка, Невское и Кисловка
- на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Яковлевка, Майорск, Зеленополье и Нью-Йорк
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка и Веселое
- на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Большая Новоселка, Павловка, Гуляйпольское, Времевка, Зализнычне, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новополь, Малые Щербаки и Полтавка
На Южнобужском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Мирное, Терновые Поды, Сухой Пруд, Золотая Балка и Марганец. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 15 вылетов.
- Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки, 9 ноября, нанесла по врагу 6 ударов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 39.14Продажа 40.13
- Актуальное
- Важное