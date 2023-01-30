Россияне наступают на 4 направлениях, а ВСУ отразили атаки в 10 населенных пунктах, - Генштаб
Вражеские войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Однако украинские воины продолжают отражать атаки врага и уничтожили около 20 оккупантов и поразили 2 района скопления оккупантов
Об этом в утренней сводке 30 января сообщает Генштаб ВСУ.
Противник и дальше терпит потери. В один из местных моргов Горловки Донецкой области, только 28 января, привезли около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.
Наша авиация в течение суток, 29 января, нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения оккупантов.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 радиолокационных станции, склад боеприпасов и один другой важный объект противника.
Также подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.
Россия нанесла авиационный и 3 ракетных удара по Украине в течение суток
Противник, за прошедшие сутки, нанес авиационный и 3 ракетных удара, один из которых - по Харькову. Совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
Высока остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Российские войска наступают на 4 направлениях, на других – обороняются
Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.
Из минометов и артиллерии враг обстрелял районы населённых пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфине, Писаревка и Запселье - Сумской и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огирцево, Волчанск, Бударки и Новомлынск Харьковской области.
На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленая Роща, Вишневое в Харьковской и Новоселовской, Стельмаховка и Андреевка Луганской области.
На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная и Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении от огневого воздействия пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали Северное, Водяное, Первомайское Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленко, Угледар, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.
На Херсонском направлении российские оккупанты обстреляли пригород и город Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.
- Вечером 29 января россияне попали в жилой дом в Киевском районе Харькова, погиб человек, еще трое – пострадали.
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