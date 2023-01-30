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Россияне наступают на 4 направлениях, а ВСУ отразили атаки в 10 населенных пунктах, - Генштаб

30 января, 2023 понедельник
07:11
война с Россией

Вражеские войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Однако украинские воины продолжают отражать атаки врага и уничтожили около 20 оккупантов и поразили 2 района скопления оккупантов

Об этом в утренней сводке 30 января сообщает Генштаб ВСУ.

Противник и дальше терпит потери. В один из местных моргов Горловки Донецкой области, только 28 января, привезли около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.

Наша авиация в течение суток, 29 января, нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения оккупантов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 радиолокационных станции, склад боеприпасов и один другой важный объект противника.

Также подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

Россия нанесла авиационный и 3 ракетных удара по Украине в течение суток

Противник, за прошедшие сутки, нанес авиационный и 3 ракетных удара, один из которых - по Харькову. Совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Высока остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Российские войска наступают на 4 направлениях, на других – обороняются

Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.

Из минометов и артиллерии враг обстрелял районы населённых пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфине, Писаревка и Запселье - Сумской и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огирцево, Волчанск, Бударки и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленая Роща, Вишневое в Харьковской и Новоселовской, Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная и Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от огневого воздействия пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали Северное, Водяное, Первомайское Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленко, Угледар, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении российские оккупанты обстреляли пригород и город Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

  • Вечером 29 января россияне попали в жилой дом в Киевском районе Харькова, погиб человек, еще трое – пострадали.

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