Россияне наступали в районе Белогоровки, чтобы найти слабые места в обороне ВСУ. Самые ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку продолжаются
Вражеские войска пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там ВСУ отразили 40 атак. Кроме того, россияне хотят найти слабые места в обороне украинских сил
Об этом в утренней сводке 4 мая отчитывается Генштаб ВСУ.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отражены 40 вражеских атак.
Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
ВСУ поразили 3 артиллерийских подразделения врага на огневых позициях, 3 склада и станцию РЭБ
Авиация Сил обороны за 3 мая нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.
В Геническом районе Херсонщины продолжается принудительная паспортизация, оккупанты предвзято относятся к украинским гражданам
"Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Геническом районе временно захваченной Херсонской области", - говорится в сообщении.
Оккупанты постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают в перемещении между населенными пунктами.
Также к людям с украинскими паспортами показательно пристрастное отношение со стороны захватчиков.
Россия нанесла 2 ракетных и 68 авиационных ударов по Украине в течение суток
Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора. За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В Генштабе отметили, что информация о ночной боевой работе украинской ПВО будет предоставлена несколько позже. Идет уточнение.
Вероятность дальнейших вражеских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Ситуация по направлениям
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На полигонах Беларуси идет подготовка личного состава российских территориальных войск.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах РФ.
За прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Бучки Черниговской области; Нововасиловка, Рожковичи, Ворожба, Басовка, Юнаковка, Мирополье и Запсилье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка на Харьковщине.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
Обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Дворичная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне.
Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное - Донецкой.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут.
К тому же за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Нью-Йорк.
От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Южное, а также Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении российские военные вели наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имели.
Совершили обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Тонечко, Карловка, Нетайлово и Первомайское.
На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Новомихайловки.
Обстрелам также подверглась Красногоровка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг обстрелял населенные пункты Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях армейцы РФ продолжают вести оборонные действия.
Нанесли ракетный удар по городу Запорожье и авиаудар по Кизомису Херсонской области. Из артиллерии обстреляли населенные пункты Времовка, Новоселка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Капуловка в Днепропетровской области; Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Кизомис и Херсон. Погибли гражданские люди.
- В ночь на 4 мая в Запорожье, Киеве и Одессе раздались взрывы, Россия в очередной раз атаковала Украину. Украинским силам удалось сбить 18 из 24 Shahed-136/131. В Одессе 3 дрона атаковали общежития, произошел пожар.
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