Об этом в утренней сводке 4 мая отчитывается Генштаб ВСУ.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отражены 40 вражеских атак.

Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

ВСУ поразили 3 артиллерийских подразделения врага на огневых позициях, 3 склада и станцию РЭБ

Авиация Сил обороны за 3 мая нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.

В Геническом районе Херсонщины продолжается принудительная паспортизация, оккупанты предвзято относятся к украинским гражданам

"Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Геническом районе временно захваченной Херсонской области", - говорится в сообщении.

Оккупанты постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают в перемещении между населенными пунктами.

Также к людям с украинскими паспортами показательно пристрастное отношение со стороны захватчиков.

Россия нанесла 2 ракетных и 68 авиационных ударов по Украине в течение суток

Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора. За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе отметили, что информация о ночной боевой работе украинской ПВО будет предоставлена несколько позже. Идет уточнение.

Вероятность дальнейших вражеских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На полигонах Беларуси идет подготовка личного состава российских территориальных войск.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах РФ.

За прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Бучки Черниговской области; Нововасиловка, Рожковичи, Ворожба, Басовка, Юнаковка, Мирополье и Запсилье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Обстрелам подверглись Тополи, Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Дворичная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут.

К тому же за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Нью-Йорк.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Южное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении российские военные вели наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имели.

Совершили обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Тонечко, Карловка, Нетайлово и Первомайское.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Новомихайловки.

Обстрелам также подверглась Красногоровка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял населенные пункты Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях армейцы РФ продолжают вести оборонные действия.

Нанесли ракетный удар по городу Запорожье и авиаудар по Кизомису Херсонской области. Из артиллерии обстреляли населенные пункты Времовка, Новоселка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Капуловка в Днепропетровской области; Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Кизомис и Херсон. Погибли гражданские люди.