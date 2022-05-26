Россияне настраивают жителей оккупированных территорий против Украины, - Подоляк

Об этом на телеграмм-канале заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это – полный бред. Вся политико-дипломатическая машина сегодня работает на то, чтобы государство получило достаточное количество оружия для освобождения граждан на оккупированных территориях. Вся военная машина работает на то, чтобы прямо сейчас сдержать агрессивное наступление врага на востоке страны. Кремль бросает в бой все, что есть, но время на нашей стороне", – заявил Подоляк.

Он считает, что Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина вместо этого накопит достаточно сил и обязательно освободит южные регионы.

"Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но скорее, чем кто-то может себе представить", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, Россия разгоняет фейк, что вирус обезьяньей оспы создан в "украинских биолабораториях".

В Мариуполе оккупанты развернули сеть передвижных телеэкранов с российской пропагандой.

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