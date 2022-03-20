Россияне насаждают свой режим на оккупированных территориях и проводят мобилизацию в ОРДО, а ВСУ уничтожили вертолеты и отряд парашютно-десантного полка РФ, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



Состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. Украинские военные эффективно противостоят оккупантам. В частности, 19 марта ПВО ПС ВСУ сбили три российских боевых вертолета.



В течение суток 19 марта россияне не проводили активного наступления, сосредотачивались на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, опрокидывании иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы, решении хронических проблем с логистикой.



"Оккупанты террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях", - отметили в Генштабе ВСУ.



Так, из города Апостолово Днепропетровской области в Херсонскую область отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости, однако россияне без причин не пропустили гумконвой. Так они пытаются склонить местных жителей к коллаборационизму. Оккупанты распространяют листовки с предложениями обратиться в их "администрацию". Гражданам обещают отменить кредитные долги, а местным предпринимателям – предоставить преференции в ведении бизнеса.



Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, он находится в госпитале.



Черноморский флот РФ срочно заменяет 130 отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты десантниками 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.



В ОРДО россияне объявили очередную волну мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст мобилизованных был увеличен до 65 лет. Подобного следует ожидать и в ОРЛО, поскольку из зоны действия 2-го армейского корпуса в Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовики, заполненные телами солдат.



Военные РФ оружают международные конвенции по правилам ведения войны. Они массово используют форму ВСУ для проведения взрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами. Однако украинские защитники искоренят военных преступников и наемников из страны.

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