Похоже, не все понимают, как должна работать российская оппозиция. Задача российской оппозиции — не понравиться украинцам и на Оскаре спеть "Червону калину", чтобы мы здесь все сдержанно говорили - "это красиво".

Задача российской оппозиции — отобрать голоса россиян от Путина на ближайших выборах или, в лучшем сценарии, получить поддержку, необходимую для досрочных выборов и протестов.

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Теперь оцените контекст — российское общество 8 лет промыто жесткой пропагандой и втянуто в войну, которую они проиграют. Каждый из более или менее известных, кто публично поддерживает Украину — должен сразу бежать или сначала бежит и тогда публично поддерживает Украину. И вслед ему сыпется поток проклятий и клеймение предателем. Поэтому каждый, кто хочет иметь хоть какие-то шансы на ближайших выборах, будет высказываться в рамках социальных трендов, потому что его задача — отобрать голоса у Путина и победить. Отобрать столь много, чтобы даже фальсификации не помогли. Это политика.

Поэтому Навальный и другие, кто хочет отобрать трон у Путина, будут использовать его же нарративы, потому что только это сейчас хочет народ. Он будет говорить об интересах россиян и что остановить войну выгодно России, а не Украине. Он говорил о Крым-не-бутерброде, потому что это тоже в пределах этой парадигмы и канвы. Что говорить россиянам, писающим кипятком после аннексии Крыма? Что вы позорные шакалы, и Крым нужно немедленно отдать? И я как только стану президентом, так это будет моим первым решением? Внимание, какие шансы у такого политика в России?)) Когда в телевизоре рассказывают о натовских базах в Крыму?

Навальный и другие, кто хочет отобрать трон у Путина — будут пользоваться его нарративами, потому что только это сейчас хочет народ. Он будет говорить об интересах россиян и что остановить войну выгодно России, а не Украине. Он говорил о Крым-не-бутерброде, потому что это тоже в пределах этой парадигмы и канвы. Что говорить россиянам, писающим кипятком после аннексии Крыма? Что вы позорные шакалы и Крым нужно немедленно отдать?

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Задача Навального – отобрать трон у Путина и он уже заручился поддержкой Запада. Иначе давно бы уже был мертвым. Потому что Путин убрал даже второстепенных критиков, а тут чувак, имеющий теоретические шансы на выборах.

Не имеет никакого значения, что там будет Навальный говорить об украинцах и какой будет его политика в Украине. Мы этим не управляем. Мы управляем возможностями и шансами своей страны, и когда мы вступим в НАТО, нам все равно, кто будет руководить Россией. Пусть хоть Навальный за ручку с Путиным вместе будут сидеть потом, как у них две птицы на гербе)). Мы будем в НАТО и под защитой. И сами управляем своей безопасностью, а не играем в лотерею — кто там будет на России и будет ли он к нам хорош. Если бы Россия на нас не напала и не планировала нападать – никому не было бы дела, кто выиграл Оскар и что там на России вообще.

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Россияне нас не любят. Именно поэтому их президентом никогда не станет симпатизирующий Украине. Примите это. Но может уже достаточно ждать любви и симпатий от россиян? Оно же нам и не нужно

Да, россияне нас не любят. Именно поэтому их президентом никогда не станет симпатизирующий Украине. Примите это. Но может уже достаточно ждать любви и симпатий от россиян? Оно нам и не нужно.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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