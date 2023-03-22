Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Россияне нас не любят. Поэтому их президентом не станет тот, кто симпатизирует Украине
OPINION

Россияне нас не любят. Поэтому их президентом не станет тот, кто симпатизирует Украине

Владимир Гевко
22 мартa, 2023 среда
10:03
Мнение

Задача российской оппозиции - не понравиться украинцам и на Оскаре спеть "Червону калину"

Похоже, не все понимают, как должна работать российская оппозиция. Задача российской оппозиции — не понравиться украинцам и на Оскаре спеть "Червону калину", чтобы мы здесь все сдержанно говорили - "это красиво".

Задача российской оппозиции — отобрать голоса россиян от Путина на ближайших выборах или, в лучшем сценарии, получить поддержку, необходимую для досрочных выборов и протестов.

Читайте также: Никакого греха в присуждении "Оскара" фильма "Навальный" нет

Теперь оцените контекст — российское общество 8 лет промыто жесткой пропагандой и втянуто в войну, которую они проиграют. Каждый из более или менее известных, кто публично поддерживает Украину — должен сразу бежать или сначала бежит и тогда публично поддерживает Украину. И вслед ему сыпется поток проклятий и клеймение предателем. Поэтому каждый, кто хочет иметь хоть какие-то шансы на ближайших выборах, будет высказываться в рамках социальных трендов, потому что его задача — отобрать голоса у Путина и победить. Отобрать столь много, чтобы даже фальсификации не помогли. Это политика.

Поэтому Навальный и другие, кто хочет отобрать трон у Путина, будут использовать его же нарративы, потому что только это сейчас хочет народ. Он будет говорить об интересах россиян и что остановить войну выгодно России, а не Украине. Он говорил о Крым-не-бутерброде, потому что это тоже в пределах этой парадигмы и канвы. Что говорить россиянам, писающим кипятком после аннексии Крыма? Что вы позорные шакалы, и Крым нужно немедленно отдать? И я как только стану президентом, так это будет моим первым решением? Внимание, какие шансы у такого политика в России?)) Когда в телевизоре рассказывают о натовских базах в Крыму?

Навальный и другие, кто хочет отобрать трон у Путина — будут пользоваться его нарративами, потому что только это сейчас хочет народ. Он будет говорить об интересах россиян и что остановить войну выгодно России, а не Украине. Он говорил о Крым-не-бутерброде, потому что это тоже в пределах этой парадигмы и канвы. Что говорить россиянам, писающим кипятком после аннексии Крыма? Что вы позорные шакалы и Крым нужно немедленно отдать?

Читайте также: "Оскар" для "Навального": как Россия отравила Запад

Задача Навального – отобрать трон у Путина и он уже заручился поддержкой Запада. Иначе давно бы уже был мертвым. Потому что Путин убрал даже второстепенных критиков, а тут чувак, имеющий теоретические шансы на выборах.

Не имеет никакого значения, что там будет Навальный говорить об украинцах и какой будет его политика в Украине. Мы этим не управляем. Мы управляем возможностями и шансами своей страны, и когда мы вступим в НАТО, нам все равно, кто будет руководить Россией. Пусть хоть Навальный за ручку с Путиным вместе будут сидеть потом, как у них две птицы на гербе)). Мы будем в НАТО и под защитой. И сами управляем своей безопасностью, а не играем в лотерею — кто там будет на России и будет ли он к нам хорош. Если бы Россия на нас не напала и не планировала нападать – никому не было бы дела, кто выиграл Оскар и что там на России вообще.

Читайте также: Украина и "Оскар"

Россияне нас не любят. Именно поэтому их президентом никогда не станет симпатизирующий Украине. Примите это. Но может уже достаточно ждать любви и симпатий от россиян? Оно же нам и не нужно

Да, россияне нас не любят. Именно поэтому их президентом никогда не станет симпатизирующий Украине. Примите это. Но может уже достаточно ждать любви и симпатий от россиян? Оно нам и не нужно.

Источник

Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Россия
Крым
Владимир Путин
война с Россией
Читайте также:
21 мартa, 2023 вторник
Bloomberg узнал подробности предполагаемого задержания Трампа
Києво-Печерська Лавра
19 мартa, 2023 воскресенье
Монахи Московского патриархата получили инструкции на случай принудительного выселения из Лавры, - СМИ
Ігор Шевадзуцький
21 мартa, 2023 вторник
Непобедимый украинец объявил о бое с боксером, "нокаутировавшим" Усика
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.15
    Покупка 38.15
    Продажа 38.96
  • EUR
    Покупка 40.36
    Продажа 41.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
22 мартa
10:42
Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ дронами: соблюдение санкционного режима и глобальное единство способны вернуть стабильность
10:34
Курс валют в Украине на сегодня: стоимость доллара, евро, злотого
10:07
Google
Конкурент ChatGPT: Google запустила чат-бот Bard
10:00
В результате российской агрессии в Украине ранены уже 937 детей
09:56
Единые новости
Каналы телемарафона получат поддержку от государства, - Ткаченко
09:44
Обновлено
В Афганистане произошло землетрясение: по меньшей мере 13 человек погибли, сотни раненых
09:41
Обстрелы Донецкой области: за сутки от действий вражеских войск повреждены дома, 4 человека погибли и 5 ранены
09:38
ВСУ контратакуют в районе Бахмута, это может ослабить давление на город, - британская разведка
09:37
В оккупированном Крыму неизвестные взломали радио и запустили сообщение об эвакуации
09:30
Обновлено
На Киевщине в результате атаки дронами поврежден гражданский объект, есть погибшие и раненые
08:46
Республиканцы призвали Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы
08:37
Обновлено
От ночной атаки россиян в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры
08:21
В Киевской и Одесской областях жители могут слышать звуки взрывов: запланированы технические работы
08:13
Россияне выпустили почти 250 снарядов по Херсонщине за прошедшие сутки, есть раненые
08:08
Инфографика
уничтоженая техника окупантов
За сутки ВСУ ликвидировали 920 окупантов, 16 БПЛА, 5 танков и 2 крылатые ракеты
08:00
OPINION
Почему визит Кишиды так важен
07:52
В Сирии заявили об израильской ракетной атаке на аэропорт Алеппо
07:32
В США не исключают, что Россия может готовить еще одно наступление на Украину в ближайшие недели
07:31
Власти оккупированного Севастополя заявили об атаке морскими дронами, в трех бухтах остановлено движение транспорта
07:12
В Австралии обнаружили новый редкий вид гигантского паука
06:56
Ночью ВСУ уничтожили 16 из 21 "шахеда", которые запустил враг, - Генштаб
06:47
РФ дезинформирует о снарядах с обедненным ураном для Украины, – британское минобороны
06:32
Латвия
Украина получит медицинское оборудование от Латвии почти на €300 тысяч
06:17
TikTok
Это заберет 150 млн пользователей, для TikTok наступил решающий момент, - гендиректор компании о возможном запрете применения в США
05:36
В Джанкое взрывы повредили узловую станцию, ее использование пока невозможно, - ОК "Юг"
04:37
ISW: в ближайшее время российская армия рискует потерять большую часть наемников-зеков
04:33
Обновлено
Хмельницкий
В Хмельницком работала ПВО, прилеты не зафиксированы
03:35
Оккупанты похитили бойлер из дома Усика из-под Киева
02:10
Илья Забарный
Самый дорогой центрбек Украины не сыграет против Англии в отборе на Евро-2024
01:52
Оккупанты провели рейд в селе недалеко от Бердянска: обыскивали дома и угрожали жителям, - ЦНС
01:33
Украинские морпехи ликвидировали за день 35 россиян
00:59
украинские фанаты
Times: на матче Англия – Украина ожидается аншлаг, на стадион придет 4,2 тыс. украинцев
00:54
Зеленский утвердил положение и рисунок отличия "Город-герой Украины"
00:42
Песков и Путин
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 марта
00:33
"Динамо" рискует потерять Луческу: 77-летнего тренера собирается переманить "Ницца"
00:26
Вывести церковь из-под влияния Москвы: Вселенский патриархат усилит присутствие в Литве
00:19
Российский БПЛА сбросил взрывное устройство на Сумщину
00:07
В Литве начались курсы для украинских саперов
2023, вторник
21 мартa
23:48
Эксклюзив
Не завершив кампанию боев за Бахмут, россияне попытаются сковать нас боями за Авдеевку, – военный эксперт Киричевский
23:46
Белый дом
В Белом доме не считают, что Китай имеет беспристрастную позицию по поводу российско-украинской войны
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV