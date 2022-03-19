"Россияне нас держали в подвалах, а сами грабили наши квартиры": журналист про плен в ЖК "Покровский" в Гостомеле
Журналист Руслан Виниченко, которому удалось вырваться из российского плена в ЖК "Покровский" в Гостомеле, рассказал, как россияне держали их в плену и грабили их квартиры
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.
“Меня и мою девушку 3 марта в Гостомеле россияне взяли в плен. Нас с другими жителями ЖК "Покровский" загнали под дулами автоматов в подвал. В моем подвале находилось 60 человек, а в соседнем доме в подвале было 90 человек. Они держали нас в подвалах, сами грабили наши квартиры. Через несколько дней россияне разрешили нам подняться в свои квартиры, чтобы взять некоторые вещи. Из наших квартир оккупанты вынесли абсолютно все. Не говорю уж о драгоценностях, у меня лично украли даже обувь.” - рассказал Виниченко.
Журналист рассказал, что оккупанты выносили даже детское нижнее белье. Он рассказал, что один из оккупантов невысокого роста украл в соседней квартире детские трусы и обувь.
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“В моей квартире были не самые приятные запахи. Повсюду валялись бутылки из-под алкогольных напитков. На моей кухне оккупанты обустроили место для снайпера. Входную дверь в мою квартиру просто взорвали.” - добавил Виниченко
Журналист также опроверг информацию о том, что ни один житель ЖК Покровский не погиб. По его словам, он лично видел одного мертвого соседа.
“За день, когда нас взяли в плен, россияне в упор расстреляли наш жилой комплекс. Они согнали танки и БМП. Там было гораздо больше попаданий, чем подается в официальной информации. Они полдня просто в упор расстреливали наш дом. Наверное, чтобы запугать нас”, - рассказал Виниченко.
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