Россияне нарастили интенсивность обстрелов Херсонщины: сбрасывают по 10 авиабомб в день, - ОВА

Об этом в Медиацентре Украина рассказал руководитель пресс-офис Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

"Увеличилось количество авиабомб. Сегодня, опять же, четыре авиабомба сбросили россияне на Тягинскую общину, две на Николаевку. Пока сведений о пострадавших и разрушениях нет. Раньше это было две-три авиабомбы, которые они сбрасывали, бывало и одна, бывало не сбрасывали. Сейчас – около 10 почти каждый день", – отметил Толоконников.

Только за последние сутки российские оккупанты с левого берега 118 раз обстреляли территорию освобожденной Херсонщины. Кроме более 10 авиабомб, они выпустили 589 снарядов. В результате два человека погибли, еще трое пострадали.

"Разные населенные пункты были под обстрелами. И медучреждения разрушали россияне в населенных пунктах прибрежных зон. И в самом Херсоне были попадания – и в завод, в склады. Были возгорания, спасатели своевременно выехали и гасили. Есть разрушения. По жертвам – пять людей в результате российской агрессии пострадали вчера, и двое из них, к сожалению, погибли", – добавил Толоконников.