Россияне нарастили интенсивность обстрелов Херсонщины: сбрасывают по 10 авиабомб в день, - ОВА
Российские оккупанты почти каждый день сбрасывают около 10 авиабомб на Херсонщину. Больше всего страдают Тягинская община и Николаевка
Об этом в Медиацентре Украина рассказал руководитель пресс-офис Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.
"Увеличилось количество авиабомб. Сегодня, опять же, четыре авиабомба сбросили россияне на Тягинскую общину, две на Николаевку. Пока сведений о пострадавших и разрушениях нет. Раньше это было две-три авиабомбы, которые они сбрасывали, бывало и одна, бывало не сбрасывали. Сейчас – около 10 почти каждый день", – отметил Толоконников.
Только за последние сутки российские оккупанты с левого берега 118 раз обстреляли территорию освобожденной Херсонщины. Кроме более 10 авиабомб, они выпустили 589 снарядов. В результате два человека погибли, еще трое пострадали.
"Разные населенные пункты были под обстрелами. И медучреждения разрушали россияне в населенных пунктах прибрежных зон. И в самом Херсоне были попадания – и в завод, в склады. Были возгорания, спасатели своевременно выехали и гасили. Есть разрушения. По жертвам – пять людей в результате российской агрессии пострадали вчера, и двое из них, к сожалению, погибли", – добавил Толоконников.
- Кроме того, в результате обстрелов в ночь с 17 на 18 сентября в Херсонской области погибли два человека, еще трое - травмированы.
- А утром понедельника, 18 сентября, российские террористы атаковали дронами город Берислав Херсонской области, в результате чего ранены 4 человека. Также оккупанты обстреляли карету скорой - поврежден служебный автомобиль.
- Утром 19 сентября армия РФ обстреляла из артиллерии троллейбус в Херсоне, в результате чего погибли 49-летний сержант полиции и 57-летний пассажир, еще один человек получил тяжелые ранения.
- Во второй раз за день российская армия обстреляла Корабельный район Херсона, пострадали два мирных жителя.
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