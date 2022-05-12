Россияне наращивают военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать украинские морские коммуникации, - пресс-секретарь Минобороны Украины

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.



На западном побережье временно оккупированного Крымского полуострова россияне усиливают противовоздушную оборону. В частности, в районе поселка Черноморское они развернули зенитно-ракетную батарею С-300.

Напомним, после потопления флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" российские оккупанты начали чаще наносить ракетные удары с подводных лодок.

ВСУ обнародовали видео уничтожения российского вертолета на острове Змеиный.

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