Россияне наращивают военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать украинские морские коммуникации, - пресс-секретарь Минобороны Украины
Битва за остров Змеиный еще не завершена, и Россия постоянно пытается усилить свой гарнизон
Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
На западном побережье временно оккупированного Крымского полуострова россияне усиливают противовоздушную оборону. В частности, в районе поселка Черноморское они развернули зенитно-ракетную батарею С-300.
- Напомним, после потопления флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" российские оккупанты начали чаще наносить ракетные удары с подводных лодок.
- ВСУ обнародовали видео уничтожения российского вертолета на острове Змеиный.
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