Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Утро принесло неутешительную новость… В больнице скончался 64-летний мужчина, получивший тяжелые ранения накануне днем - во время вражеского обстрела Никополя", - написал он.

Сам Никополь и вечером, и ночью страдал от новых атак. Россияне трижды накрывали город из "градов" и тяжелой артиллерии. Направили туда не менее 30 снарядов.

В результате повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередачи. Люди во время ударов не пострадали.

В других районах ночь прошла под звуки сирены, но без чрезвычайных ситуаций.

В ночь на 2 января оккупанты нанесли четыре удара по Никополю и Марганцу. Известно о попадании более 20 снарядов из тяжелой артиллерии.

В ночь на 3 января российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "ураганов" и тяжелой артиллерии.

Уже днем 4 января российские захватчики обстреляли территорию Никопольского района Днепропетровской области. В результате мужчина получил тяжелое ранение грудной клетки.

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