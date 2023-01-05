Россияне направили 30 снарядов по Никопольщине, поврежден объект социнфраструктуры, линии электропередачи и дома
Никополь вечером 4 января и в ночь на 5 января страдал от новых атак. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения накануне
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Утро принесло неутешительную новость… В больнице скончался 64-летний мужчина, получивший тяжелые ранения накануне днем - во время вражеского обстрела Никополя", - написал он.
Сам Никополь и вечером, и ночью страдал от новых атак. Россияне трижды накрывали город из "градов" и тяжелой артиллерии. Направили туда не менее 30 снарядов.
В результате повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередачи. Люди во время ударов не пострадали.
В других районах ночь прошла под звуки сирены, но без чрезвычайных ситуаций.
- В ночь на 2 января оккупанты нанесли четыре удара по Никополю и Марганцу. Известно о попадании более 20 снарядов из тяжелой артиллерии.
- В ночь на 3 января российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "ураганов" и тяжелой артиллерии.
- Уже днем 4 января российские захватчики обстреляли территорию Никопольского района Днепропетровской области. В результате мужчина получил тяжелое ранение грудной клетки.
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