Россияне наносят удары по Херсонщине: есть погибшие и раненые
Российская оккупационная армия в течение дня 21 сентября наносит удары по Херсонщине. В частности, известно об обстреле Белозерки и села Львово Бериславского района
Об обстрелах Херсонщины сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
"Россияне обстреляли Белозерку. По предварительной информации, из-за вражеского удара один человек погиб, двое – ранены", - написал он.
Враг весь день кроет огнем Херсонщину. С начала этих суток из-за российских обстрелов пострадали 15 человек: у пятерых россияне унесли жизни, еще десять - травмированы", - добавил чиновник.
В свою очередь председатель Бериславской РГА Владимир Литвинов сообщил об авиаударе по селу Львово.
"Россияне в очередной раз ударили из авиации по Бериславскому району. Оккупанты выпустили управляемые авиабомбы по с. Львово, попали в частные дома", - написал он.
По его данным, погибла 63-летняя женщина.
- В результате вражеских обстрелов Комышан Херсонской области в ночь на 20 сентября получила ранение 19-летняя девушка.
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