Россияне наносят удары по Херсонщине: есть погибшие и раненые

Об обстрелах Херсонщины сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Россияне обстреляли Белозерку. По предварительной информации, из-за вражеского удара один человек погиб, двое – ранены", - написал он.

Враг весь день кроет огнем Херсонщину. С начала этих суток из-за российских обстрелов пострадали 15 человек: у пятерых россияне унесли жизни, еще десять - травмированы", - добавил чиновник.

В свою очередь председатель Бериславской РГА Владимир Литвинов сообщил об авиаударе по селу Львово.

"Россияне в очередной раз ударили из авиации по Бериславскому району. Оккупанты выпустили управляемые авиабомбы по с. Львово, попали в частные дома", - написал он.

По его данным, погибла 63-летняя женщина.