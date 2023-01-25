Россияне нанесли за день 60 ударов по Сумщине
За день, 25 января, россияне нанесли 60 ударов по приграничью Сумской области
Об этом в телеграмме сообщил Дмитрий Живицкий.
Россияне обстреляли Белопольскую, Эсманьскую, Глуховскую и Зноб-Новгородскую общины Сумщины.
"По Эсманьской общине противник бил из САУ, 19 прилетов. А также в сторону приграничья открывал 7 автоматных очередей. Белопольская община: враг из артиллерии обстрелял пограничные, 20 прилетов", - пишет Живицкий.
Глуховскую общину россияне обстреляли из минометов, 13 прилетов. Зноб-Новгородская тоже попала под минометный огонь тоже была под минометным огнем, 8 прилетов.
Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.
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