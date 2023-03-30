Россияне нанесли удары по Харькову: по меньшей мере 6 прилетов
Вечером 30 марта российские оккупанты нанесли удары по Харькову
Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.
"Харьков под обстрелом. В настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - написал Терехов.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей города и области оставаться в укрытиях.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – написал Синегубов в Telegram.
Синегубов также отметил, что захватчики предположительно били ракетами С-300 со стороны Белгорода.
"Зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов", предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!" – написал Синегубов.
Позже Синегубов сообщил о повреждении жилого дома и двух гражданских автомобилей в результате российских ракетных ударов. По состоянию на 23:07 информации о пострадавших не поступало.
"По предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля. Пока что без пострадавших. Данные уточняются", - написал Синегубов.
- Ранее, 29 марта, армия РФ обстреляла из артиллерии, минометов и другого оружия Харьковский, Чугуевский и Купянский районы Харьковщины, ранив троих женщин и повредив дома и инфраструктуру.
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