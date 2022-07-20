Россияне нанесли удары по Харькову, есть пострадавшие
Утром 20 июля в Харькове были слышны взрывы. Российские войска нанесли удары по одному из районов
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеграммах .
"В одном из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары. Профильные службы работают на местах попаданий. Предварительно - пострадавшие. Детали сообщим впоследствии", - написал он.
Жителей города призывают без необходимости не выходить на улицы, максимально находиться в укрытиях и безопасных местах.
Утром 20 июля в Харькове раздались взрывы. Местные сообщали о столбах дыма.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.84
Покупка 35.84Продажа 36.86
-
EUR
Покупка 36.09Продажа 37.26
- Актуальное
- Важное