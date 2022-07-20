Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеграммах .

"В одном из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары. Профильные службы работают на местах попаданий. Предварительно - пострадавшие. Детали сообщим впоследствии", - написал он.

Жителей города призывают без необходимости не выходить на улицы, максимально находиться в укрытиях и безопасных местах.

Утром 20 июля в Харькове раздались взрывы. Местные сообщали о столбах дыма.

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