Россияне нанесли удары по Харьковщине: есть погибшие и раненые

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

"Враг снова наносит удары по гражданскому населению Купянского района. Есть жертвы и пострадавшие", - пишет Олег Синегубов.

В Дворичной погибли двое мужчин - 65 и 34 лет. В селе Подолы ранение получила 65-летняя женщина. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.