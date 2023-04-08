Россияне нанесли удары по Харьковщине: есть погибшие и раненые
В субботу, 8 апреля, российские террористы нанесли удары по Купянскому району, в результате чего есть погибшие
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
"Враг снова наносит удары по гражданскому населению Купянского района. Есть жертвы и пострадавшие", - пишет Олег Синегубов.
В Дворичной погибли двое мужчин - 65 и 34 лет. В селе Подолы ранение получила 65-летняя женщина. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.
- Напомним, в пятницу, 7 апреля, трое жителей Харьковской области пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.
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