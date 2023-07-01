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Россияне нанесли удары по Балаклее, четыре человека ранены

1 июля, 2023 суббота
16:39
Война с Россией

В субботу, 1 июля, военные армии России обстреляли город Балаклея в Харьковской области из реактивных систем "Торнадо", в результате чего пострадала пенсионерка, еще три человека получили травмы в результате падения во время обстрела

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 14:30 оккупанты нанесли удары по городу Балаклея в Изюмском районе. Предварительно, россияне применили реактивные системы залпового огня "Торнадо", - говорится в сообщении.

По данным медиков, один человек получил осколочные ранения. Позже они уточнили информацию, что пострадала женщина 67 лет. В настоящее время она госпитализирована с ранениями.

Также сообщается, что еще трое жителей Балаклеи получили травмы в результате падения при обстреле -
парень 14 лет, мужчины 77 и 49 лет.

"Зафиксировали попадание в частном секторе, где исключительно гражданская инфраструктура. Информация по разрушениям уточняется. На местах работают профильные службы", - добавил глава ОВА.

  • Кроме того, 1 июля российская армия ударила по городу Херсон. В результате обстрела ранения получили двое детей - 9-летняя девочка и 15-летний парень.
Балаклея
Харковщина
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