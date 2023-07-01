Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 14:30 оккупанты нанесли удары по городу Балаклея в Изюмском районе. Предварительно, россияне применили реактивные системы залпового огня "Торнадо", - говорится в сообщении.

По данным медиков, один человек получил осколочные ранения. Позже они уточнили информацию, что пострадала женщина 67 лет. В настоящее время она госпитализирована с ранениями.

Также сообщается, что еще трое жителей Балаклеи получили травмы в результате падения при обстреле -

парень 14 лет, мужчины 77 и 49 лет.

"Зафиксировали попадание в частном секторе, где исключительно гражданская инфраструктура. Информация по разрушениям уточняется. На местах работают профильные службы", - добавил глава ОВА.