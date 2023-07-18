Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки враг совершил 3 обстрела двумя неуправляемыми ракетами из вертолетов и минометами. Ударил по Семеновской общине Новгород-Северского района и Сновской общине Корюковского района. Прошло без жертв.

Сумщина: сегодня утром обстрелам подверглись 8 общин: Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская.

В результате одного из артобстрелов Белопольской общины погибли 3 гражданских лица , ранения получили 10 человек. Повреждены административное здание, многоквартирные дома, гараж, частные автомобили. В результате еще одного артобстрела повреждены электросети.

Запорожская область: за минувшие сутки под вражеским огнем оказались 24 прифронтовых населенных пункта. Военные РФ из авиации ударили по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке, из БПЛА атаковали Новоандреевку, из РСЗО избивали по Новодаровке, Темировке, Новоивановке, Каменскому. Артиллерийские обстрелы совершили по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Малиновки, Преображенки, Каменского, Плавней, Пятихаток и других сел на линии огня.



В результате авиаудара по жилому району Орехова погибла 72-летняя женщина. Еще 5 жителей получили травмы - 48-летнему мужчине на месте оказали медицинскую помощь, раненых женщин и 75-летнему мужчине оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.

Днепропетровщина: вчера днем враг ударил ракетой по Межевской общине Синельниковского района. Повреждены несколько жилых домов. Прошло без погибших и раненых.



Более полудесятка выстрелов за ночь произвел агрессор по Никополю. Бил из тяжелой артиллерии. Несколько раз враг ударил и по Синельниковщине. Защитники неба сбили над Днепропетровщиной "шахед". Обошлось без последствий.

Харьковщина : на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Волчанск, Караическое и Бударки Чугуевского района. На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Лимана Первого.



В результате обстрела села Кондрашовка Купянского района уничтожен автомобиль. В результате обстрела города Купянск из РСЗО повреждены помещения предприятия и 2 частных жилых дома, хозяйственные постройки. Двое гражданских мужчин 49 и 60 лет получили легкие ранения и не нуждались в госпитализации.

Луганщина: вчера рашисты безрезультатно штурмовали наши позиции вблизи Дибровы. Там Силы обороны приостановили все попытки россиян. Под огнем артиллерии в очередной раз оказались Невское и Белогоровка, по которой оккупанты нанесли и удар из авиации.

Донетчина: за минувшие сутки рашисты совершили 32 обстрела, применив ЗРК "С-300", БПЛА "Ланцет", РСЗО "Град", артиллерию, танки по населенным пунктам области. В результате повреждены 20 жилых домов, школа, склад, помещение лаборатории, здание "Укрзализныци", поле пшеницы. За сутки 3 человека погибли, 4 получили ранения.

Николаевщина : ночью силами и средствами противовоздушной обороны над Николаевщиной были сбиты четыре дрона-камикадзе типа "Shahed 136" . Также враг атаковал Николаев, попал в объект промышленности, в результате чего произошло возгорание; было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.



Сегодня утром город Очаков подвергся артиллерийским обстрелам. Последствия уточняются.

Одесчина: ночью из акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 "калибров". Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны .



Обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован. 21 "Shahed-136" был уничтожен на подлете с моря в Одесской области.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 95 обстрелов, из них 11 по Херсону. Рашисты попали в районы 24 населенных пунктов области, в результате чего три человека получили ранения.