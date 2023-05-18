Россияне нанесли удар по жилым кварталам, школе и больнице на Херсонщине: 3 погибших, среди них 1 ребенок
За прошедшие сутки, 17 мая, российские военные 90 раз обстреляли Херсонщину. Повреждены частные дома, здание школы и больница. В результате обстрела погибло 3 человека, еще 8 ранены
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
За прошедшие сутки российские оккупационные войска совершили 90 обстрелов и выпустили 529 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
Враг обстрелял Херсон 3 раза, выпустив 8 снарядов.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; в здания школы и магазина Херсонской городской общины, линию электропередач Белозерской поселковой общины и в больницу Бериславского района", - сообщил Прокудин.
В результате вражеского обстрела погибли 3 человека, среди них один ребенок. Еще 8 человек получили ранения, в том числе ребенок.
Также Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуировано 147 человек.
- Напомним, что 17 мая в результате российских обстрелов в населенном пункте Зеленовка Херсонской области погиб один ребенок. Еще два человека получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.17
Покупка 37.17Продажа 37.74
-
EUR
Покупка 40.35Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное