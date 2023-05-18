Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска совершили 90 обстрелов и выпустили 529 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Враг обстрелял Херсон 3 раза, выпустив 8 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; в здания школы и магазина Херсонской городской общины, линию электропередач Белозерской поселковой общины и в больницу Бериславского района", - сообщил Прокудин.

В результате вражеского обстрела погибли 3 человека, среди них один ребенок. Еще 8 человек получили ранения, в том числе ребенок.

Также Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуировано 147 человек.