Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .

"Внимание! Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется. Соблюдайте правила воздушной тревоги!" – подчеркнул он.

Днем 21 сентября россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, повредив дома и инфраструктуру, ранив троих гражданских.

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