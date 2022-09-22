Россияне нанесли удар по Запорожью
Российские захватчики утром 22 сентября ударили по Запорожью. Информацию о пострадавших уточняют
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .
"Внимание! Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется. Соблюдайте правила воздушной тревоги!" – подчеркнул он.
- Днем 21 сентября россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, повредив дома и инфраструктуру, ранив троих гражданских.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.54
Покупка 40.54Продажа 41.71
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное