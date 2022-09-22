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Россияне нанесли удар по Запорожью

22 сентября, 2022 четверг
07:43
война с Россией

Российские захватчики утром 22 сентября ударили по Запорожью. Информацию о пострадавших уточняют

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .

"Внимание! Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется. Соблюдайте правила воздушной тревоги!" – подчеркнул он.

  • Днем 21 сентября россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, повредив дома и инфраструктуру, ранив троих гражданских.

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