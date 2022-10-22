Россияне нанесли удар по Ровенщине
В субботу 22 октября российские оккупанты нанесли удар по Ровенской области
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Коваль в telegram .
"Враг добрался и до нас. Есть попадание. Отмечаю, не выставляйте в сети видео и фото. Ждите официальной информации", - написал Коваль.
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