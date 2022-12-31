Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По состоянию на 15:02 известно о шести пострадавших. Трем из них оказали помощь на месте, еще трое - госпитализированы.

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фотографии с места пожара, вспыхнувшего в результате обстрела. Ее площадь – 150 кв. км. В настоящее время на месте работают пять единиц техники ГСЧС и 25 спасателей.

Ранее Ким сообщил об обстреле Николаева.

Пока известно о пожаре в одном из районов города. Также известно о двух раненых. Один из них в тяжелом состоянии.

На место обстрела выехали специальные службы.

31 декабря оккупанты обстреляли Хмельницкий, в результате чего два человека получили ранения.

Также под обстрелы попал Киев, в результате чего погиб один человек.