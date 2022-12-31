Россияне нанесли удар по Николаеву: вспыхнул пожар, шесть человек ранены
В субботу, 31 декабря, российские захватчики обстреляли Николаев, в результате чего шесть человек получили ранения и загорелся пожар
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По состоянию на 15:02 известно о шести пострадавших. Трем из них оказали помощь на месте, еще трое - госпитализированы.
Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фотографии с места пожара, вспыхнувшего в результате обстрела. Ее площадь – 150 кв. км. В настоящее время на месте работают пять единиц техники ГСЧС и 25 спасателей.
Ранее Ким сообщил об обстреле Николаева.
Пока известно о пожаре в одном из районов города. Также известно о двух раненых. Один из них в тяжелом состоянии.
На место обстрела выехали специальные службы.
- 31 декабря оккупанты обстреляли Хмельницкий, в результате чего два человека получили ранения.
- Также под обстрелы попал Киев, в результате чего погиб один человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.77
-
EUR
Покупка 41.52Продажа 42.68
- Актуальное
- Важное