Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий в телеграмме .

"Доброе утро, Хмельнитчина! Сегодня утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по территории нашей области. Были слышны звуки взрывов", - подчеркнул он.

По предварительной информации, никто не пострадал. Детали сообщат впоследствии.

6 октября россияне также ударили ракетами по Запорожью, в результате чего пострадали люди и были уничтожены дома.

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