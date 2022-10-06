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Россияне нанесли удар по Хмельнитчине

6 октября, 2022 четверг
08:33
война с Россией

Оккупанты во время воздушной тревоги утром 6 октября ударили по Хмельнитчине, предварительно, люди не пострадали

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий в телеграмме .

"Доброе утро, Хмельнитчина! Сегодня утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по территории нашей области. Были слышны звуки взрывов", - подчеркнул он.

По предварительной информации, никто не пострадал. Детали сообщат впоследствии.

  • 6 октября россияне также ударили ракетами по Запорожью, в результате чего пострадали люди и были уничтожены дома.

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