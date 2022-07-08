Россияне нанесли удар по Днепропетровщине: повредили дом и попали в дачный массив
На Днепропетровщине 8 июля оккупанты обстреляли две общины, повредили дом, попали в дачный массив и парковую зону
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Ночь и утро сопровождали сирены. К утру российские войска снова обстреляли Криворожский район. Удары пришлись по двум общинам Апостоловской и Зеленодольской", - подчеркнул он.
В Апостоловском обществе россияне обстреляли Новосеменовку. Взрывной волной выбило стекла в одном из домов.
В Зеленодольске загарабники открыли огонь по дачному массиву и парковой зоне. По предварительной информации, люди в результате обстрелов не пострадали.
В других районах Днепропетровщины по состоянию на утро 8 июля ситуация спокойная.
- 7 июля кафиры открыли огонь по населенным пунктам Апостоловской общины. В результате обстрела были повреждены частные усадьбы и сеть электропередач.
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