Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Ночь и утро сопровождали сирены. К утру российские войска снова обстреляли Криворожский район. Удары пришлись по двум общинам Апостоловской и Зеленодольской", - подчеркнул он.

В Апостоловском обществе россияне обстреляли Новосеменовку. Взрывной волной выбило стекла в одном из домов.

В Зеленодольске загарабники открыли огонь по дачному массиву и парковой зоне. По предварительной информации, люди в результате обстрелов не пострадали.

В других районах Днепропетровщины по состоянию на утро 8 июля ситуация спокойная.

7 июля кафиры открыли огонь по населенным пунктам Апостоловской общины. В результате обстрела были повреждены частные усадьбы и сеть электропередач.

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